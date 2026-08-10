Bakan Gürlek Yazıcıoğlu ailesi ile görüştü
, PazartesiG: Güncelleme: 12:32, 10/08/2026, Pazartesi10:14, 10/08/2026
Yeni Şafak
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi Adalet Bakanlığı'nda.
Adalet Bakanı Akın Gürlek merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ile biraraya geldi. Görüşm saat 12'de Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşti.
Adalet Bakanı
Akın Gürlek, bugün şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP lideri merhum
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti.
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi
Gülefer Yazıcıoğluve oğlu
Fatih Furkan Yazıcıoğluile saat 12.00'de bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.
- Görüşme Adalet Bakanlığı'nda yapıldı.
Soruşturma dosyası masada
Görüşmede, Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması ve ailenin taleplerinin alınması bekleniyordu.
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