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Bakan Gürlek: 19 faili meçhul aydınlatıldı, 638 dosya yeniden açıldı

Bakan Gürlek: 19 faili meçhul aydınlatıldı, 638 dosya yeniden açıldı

11:1725/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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Bakan Gürlek, faili meçhul cinayetler ve dosyalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Bakan Gürlek, faili meçhul cinayetler ve dosyalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı.

Bakan Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, adaletin tecellisi ve milletimizin huzuru için tavizsiz bir mücadele yürütüyoruz. Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimizin yüreğine su serpmeyi en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu kararlılıkla, bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek inceliyoruz. Daire başkanlığımızın faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

'KARANLIKTA KALMAYACAK'

Bakan Gürlek, kısa zamanda elde edilen başarının, devletin kurumları arasındaki sıkı koordinasyon ve sarsılmaz uyumun sonucu olduğunu belirterek, "Bu vesileyle, omuz omuza çalıştığımız başta İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Başkanlığımızın koordinesinde devam eden çalışmalarda 75 ilimizde 638 dosya yeniden değerlendirilmekte, 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte, 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce ‘Özel Çalışma Ekipleri’ görev yapmaktadır. İğneyle kuyu kazar gibi delil toplayarak faili meçhul soruşturmaları aydınlatan Cumhuriyet başsavcılıklarımıza, sahada gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahraman emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak; adalet, er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" açıklamasını yaptı.



#bakan gürlek
#faili meçhul cinayetler
#adalet bakanlığı
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