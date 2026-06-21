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Bakan Gürlek açıkladı: Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Bakan Gürlek açıkladı: Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

10:4621/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aysel Yıldırım’dan acı haber alındığını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aysel Yıldırım’dan acı haber alındığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19 Mart’tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım’ın cinayete kurban gittiğini açıkladı. Gürlek, elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı paylaşımda 19 Mart'tan bu yana aranan Aysel Yıldırım'dan acı haber alındığını açıkladı.

Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Malatya’da 19 Mart’tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş; olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır.

Dört şüpheli gözaltına alındı

Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmış; kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam etmektedir.

Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.



#Akın Gürlek
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