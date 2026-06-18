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Bakanlık harekete geçti: Turistleri rahatsız eden şahısları takibe aldı

Bakanlık harekete geçti: Turistleri rahatsız eden şahısları takibe aldı

12:3118/06/2026, Perşembe
AA
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Adalet Bakanlığı turistleri mağdur eden şahıslar hakkında süreç başlattı
Adalet Bakanlığı turistleri mağdur eden şahıslar hakkında süreç başlattı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren eylemlere karşı mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Bakan Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının, devletin vazgeçilmez önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

"Adli makamlarımızın yakın takibinde"
"Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile
'hanutçuluk'
faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir.

Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir."

Gürlek, Bakanlık olarak toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyeceklerini, İçişleri Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlarla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin takipçisi olacaklarını ifade etti.




#Adalet Bakanı
#Akın Gürlek
#hanutçuluk
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