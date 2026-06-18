Bakanlık harekete geçti: Turistleri rahatsız eden şahısları takibe aldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren eylemlere karşı mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla süreceğini açıkladı.
Bakan Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının, devletin vazgeçilmez önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.
"Adli makamlarımızın yakın takibinde"
Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir."
Gürlek, Bakanlık olarak toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyeceklerini, İçişleri Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlarla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin takipçisi olacaklarını ifade etti.