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Yargı paketi son şeklini aldı: Kritik düzenleme metinden çıkarıldı

Yargı paketi son şeklini aldı: Kritik düzenleme metinden çıkarıldı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
11:2718/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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TBMM’ye sunulacak 12. Yargı Paketi şekillendi.
TBMM’ye sunulacak 12. Yargı Paketi şekillendi.

TBMM’ye yarın sunulması beklenen 12’inci Yargı Paketine son şekli verildi. AK Parti Grup Başkanlığı'nda önceki gün yapılan toplantıda daha önce pakette yer alması planlanan suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler metinden çıkarıldı. Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi ayrı bir paket olarak Meclis gündemine getirilecek.

12. Yargı Paketi'nin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

IBAN NETLİK KAZANMADI

Kamuoyunda IBAN düzenlemesi olarak bilinen IBAN kiralamalara yönelik cezaları içeren maddelerin durumu ise netlik kazanmadı. Düzenlemenin 12'inci Yargı Paketinde yer alması halinde, hesaplarını başkalarına kiralayanlara "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ötürü 3 yıl hapis cezası geliyor. Günlük yüksek tutarlı transferlere açıklama yazma zorunluluğu ve limitler getirilecek. IBAN transferlerinde dolandırıcılığı bitirmek için yüz veya parmak iziyle doğrulama sistemi kurulacak.

SOSYAL MEDYA PAKET DIŞI

Pakette yer alması beklenen düzenlemelerin başında kamuoyunda "sosyal medya düzenlemesi" olarak anılan yeni yükümlülükler geliyordu. Buna göre sosyal medya hesaplarında şifrelerin 6 ayda bir yenilenmesi ve her şifre değişikliğinde kimlik bilgilerinin yeniden doğrulanmasının zorunlu hale getirilmesi üzerinde çalışılıyordu. Bu düzenlemenin de yeniden çalışılmak üzere sonbahara bırakıldığı öğrenildi.



#12. Yargı Paketi
#TBMM
#Suça sürüklenen çocuk yasası
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