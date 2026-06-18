Yargı paketi son şeklini aldı: Kritik düzenleme metinden çıkarıldı

Kamuoyunda IBAN düzenlemesi olarak bilinen IBAN kiralamalara yönelik cezaları içeren maddelerin durumu ise netlik kazanmadı. Düzenlemenin 12'inci Yargı Paketinde yer alması halinde, hesaplarını başkalarına kiralayanlara "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ötürü 3 yıl hapis cezası geliyor. Günlük yüksek tutarlı transferlere açıklama yazma zorunluluğu ve limitler getirilecek. IBAN transferlerinde dolandırıcılığı bitirmek için yüz veya parmak iziyle doğrulama sistemi kurulacak.

Pakette yer alması beklenen düzenlemelerin başında kamuoyunda "sosyal medya düzenlemesi" olarak anılan yeni yükümlülükler geliyordu. Buna göre sosyal medya hesaplarında şifrelerin 6 ayda bir yenilenmesi ve her şifre değişikliğinde kimlik bilgilerinin yeniden doğrulanmasının zorunlu hale getirilmesi üzerinde çalışılıyordu. Bu düzenlemenin de yeniden çalışılmak üzere sonbahara bırakıldığı öğrenildi.