İnfaz düzenlemesi var mı, suça sürüklenen çocuklara yönelik hangi düzenleme olacak?

İnfaz düzenlemesine yönelik bir çalışma olup olmadığı sorulan Gürlek, şu aşamada yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini belirtti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, çocukların cezalarının infaz sürecine yönelik öneriler hazırladıklarını ifade ederek, "Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor" dedi.