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12'nci Yargı Paketi hangi aşamada son durum nedir? Bakan Akın Gürlek detayları paylaştı

12'nci Yargı Paketi hangi aşamada son durum nedir? Bakan Akın Gürlek detayları paylaştı

13:3316/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. yargı paketine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Gürlek, 12'nci Yargı Paketi içerisinde 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin düzenleme bulunup bulunmadığına ilişin, "Terörsüz Türkiye süreci ile yargı paketine ilişkin çalışmalar birbirinden bağımsız şekilde yürütülüyor. Gürlek, 12. yargı paketi ne zaman yasalaşacak? sorusuna da yanıt verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki soru üzerine, yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade ederek, "Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor" dedi.

12'nci Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?

Bakan Gürlek, 12'nci Yargı Paketi içerisinde 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin düzenleme bulunup bulunmadığına ilişin, "Terörsüz Türkiye süreci ile yargı paketine ilişkin çalışmalar birbirinden bağımsız şekilde yürütülüyor. Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12'nci Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor.

Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor" diye konuştu.

İnfaz düzenlemesi var mı, suça sürüklenen çocuklara yönelik hangi düzenleme olacak?

İnfaz düzenlemesine yönelik bir çalışma olup olmadığı sorulan Gürlek, şu aşamada yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini belirtti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, çocukların cezalarının infaz sürecine yönelik öneriler hazırladıklarını ifade ederek, "Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor" dedi.

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