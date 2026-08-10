Terörsüz Türkiye yasa teklifi Meclis'te: Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa, Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Yasa teklifi TBMM Genel Kurul'unda görüşülüyor.

TBMM'DE TARİHİ GÜN

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Bugün '10 Ağustos' dediğimizde Anafartalar Zaferi'nin 111. yılında Çanakkale destanını hatırlıyoruz. Orada Diyarbakırlı, Ağrılı, Karslı, İzmirli, Trabzonlu yiğitlerin nasıl omuz omuza vererek bu aziz millet için şehit olduklarını, bu aziz millet için bir Cumhuriyet, bir devlet kurduklarına şahit olduğumuz tarihi bir gündür." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Terörsüz Türkiye sürecine katkıları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile siyasi partilerin genel başkanlarına teşekkür etti.

Sürecin başarıya ulaşması temennisinde bulunan Kaya, "Önümüzde çok uzun, meşakkatli bir yol olduğunu, bu uzun ve meşakkatli yolun siyasal kamplaşma ve kutuplaşmalarla değil, tam tersine demokratik siyasal bir düzeni inşa etmekle aşılabileceğine inanıyor, sürece katkısı olan herkese tekrar teşekkür ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin terörsüz ve teröristsiz olması gerektiğini söyledi.

Terörün arkasında duranları, terörle arasına mesafe koyamayanları kınadığını ifade eden Çömez, "barış" kavramının bazı kesimler tarafından istismar edildiğini savundu.

YENİ PARTİ KARARINI VERDİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel: (Çerçeve yasa) Bir anne daha evladının tabutuna sarılmasın diye teklifi destekleyeceğiz. Ben ve arkadaşlarım teklife evet diyeceğiz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM kulisinde tokalaştı DEM Parti'li Pervin Buldan "(Bahçeli ile tokalaşma) Selam vermek istedik. Hayırlı olsun." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, birleşimin açılışında, 20 milletvekiline yerlerinden gündem dışı söz verdi.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceği oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, oturum öncesinde Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı.

Türk bayraklı atkı takarak oturuma katılan İYİ Parti milletvekilleri, sıralarına Türk bayrağı koydu.

TBMM Genel Kurulu kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplmsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni görüşülüyor.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda 8 Ağustos Cumartesi günü kabul edilmişti.

YASA TEKLİFİNDE NELER VAR?

- Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altındaki tüm silah ile mühimmatın teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu tespitin MGK kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanması halinde, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçundan mahkûm olanlar ile 1 Haziran 2005’ten önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hariç olmak üzere belirli hükümlülerin cezalarının infazı ertelenebilecek.

- Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezası alanların infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis ya da müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların infazı da 10 yıl süreyle infaz hâkimi kararıyla ertelenecek. Erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde infaz hâkimi tarafından erteleme kararının kaldırılarak cezanın infazının devamına karar verilecek.

- Kanunun uygulanmasının takibi ve koordinasyonu amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri’nden oluşan bir kurul kurulacak.

- Kurul, örgütün tasfiyesine ilişkin gelişmeleri değerlendirecek, gerekli görmesi halinde adli, idari ve yasal düzenleme taleplerinde bulunabilecek. Ayrıca infazı ertelenen kişilerle ilgili süreçleri de izleyerek, belirli sürelerin geçmesinin ardından soruşturma ve mahkûmiyetlerden kaynaklanan hak yoksunluklarının kaldırılmasını ilgili yargı mercilerinden talep edebilecek.

- MGK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından önce işlenmiş ve kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle bu tarihten sonra başlatılacak soruşturmalar Kurul’un iznine bağlı olacak.

- Örgüt mensuplarının teslim ettiği veya beyan ettiği silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak. Uygulamanın usul ve esasları İçişleri ile Milli Savunma Bakanlıklarınca, güvenlik kurumlarının görüşü alınarak belirlenecek.

- Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, MGK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılığına veya kurulun görevlendireceği kurumlara ve Türkiye’nin dış temsilciliklerine (konsolosluk veya büyükelçiliklere) yazılı başvuruda bulunması gerekecek.

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