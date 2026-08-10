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İnternet servis sağlayıcılarına şikayetler 2023’e göre yüzde 58 arttı

İnternet servis sağlayıcılarına şikayetler 2023’e göre yüzde 58 arttı

10:54, 10/08/2026, Pazartesi
DHA
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İnternet servis sağlayıcılarına şikayetler 2023’e göre yüzde 58 arttı
Günlerce süren internet kesintileri en çok şikayet edilen konularda birinci sırada yer aldı.

Şikayetvar verilerine göre internet servis sağlayıcılarına yönelik şikayet sayısı aynı dönemler itibarıyla 2023’te 49 bin 864, 2024’te 71 bin 34, 2025’te 67 bin 642 ve 2026’da 78 bin 610 olarak gerçekleşti. Platformdan yapılan açıklamada, 2026’daki şikayet sayısının son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 58 arttığı ifade edildi. Günlerce süren internet kesintilerinin ise en çok şikayet edilen konu olduğu aktarıldı.

Çözüm platformu Şikayetvar verilerine göre 2025 ve 2026’nın ilk yedi aylık dönemleri karşılaştırıldığında internet servis sağlayıcılarına ilişkin şikayet sayısı 67 bin 642’den 78 bin 610’a çıktı. Böylece internet servis sağlayıcılarına yönelik şikayetler yüzde 16 artarken, platforma iletilen şikayet sayısındaki yükseliş 10 bin 968 olarak kaydedildi.

TEMMUZDA ŞİKAYETLER YÜZDE 36 ARTTI

Platform tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Aylık veriler, şikayetlerin özellikle temmuz ayında hızla yükseldiğini ortaya koydu. Haziran 2026’da 10 bin 656 olan şikayet sayısı, temmuz ayında yüzde 36 artarak 14 bin 498’e ulaştı. Temmuz, aynı zamanda 2026’nın şu ana kadar en fazla şikayet kaydedilen ayı oldu. Ocak ayında 13 bin 420 olan şikayet sayısı, sonraki aylarda gerilerken hazirandan itibaren yeniden yükselişe geçti.

“Haftalık verilerde de artış görüldü. 2026’nın 31’inci haftasında internet servis sağlayıcılarına yönelik 3 bin 448 şikayet kaydedildi. Şikayet sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 11 yükseldi.

“Şikayetvar verilerine göre internet servis sağlayıcılarına yönelik şikayet sayısı aynı dönemler itibarıyla 2023’te 49 bin 864, 2024’te 71 bin 34, 2025’te 67 bin 642 ve 2026’da 78 bin 610 olarak gerçekleşti. Böylece 2026’daki şikayet sayısı son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 58 arttı.”

İnternet servis sağlayıcılarıyla ilgili en çok şikayet edilen konular şöyle sıralandı:

“Günlerce süren internet kesintileri

“Vaat edilen internet hızının sağlanmaması

“Sürekli kopma, dalgalanma ve yüksek ping

“Arıza kayıtlarının çözümsüz kapatılması

“Müşteri hizmetlerine ulaşılamaması

“Fiber altyapı ve port yetersizliği

“Kurulum ve aktivasyon gecikmeleri

“Nakil ve adres değişikliği sorunları

“Hatalı veya yüksek faturalar

“Taahhüt, iptal ve cayma bedeli sorunları.”

Konuyla ilgili platforma ulaşan şikayetlerden bazılarıysa şöyle:

“İstanbul Bahçelievler’deki ev internetimde tamamen kesinti yaşıyorum. Günlerdir bağlantı olmadığı için hem günlük işlerim hem de çalışmalarım aksıyor. Müşteri hizmetleriyle defalarca görüşmeme rağmen yalnızca ekiplerin çalıştığı bilgisi veriliyor, ancak sorun hala çözülmedi. Kesintinin acilen giderilmesini, gerekli altyapı ve port kontrollerinin yapılmasını ve kullanamadığım dönem için faturada düzenleme yapılmasını talep ediyorum.

HIZ DÜŞÜŞÜ VE BAĞLANTI KOPMASI

“50 Mbps hızında internet hizmeti almama rağmen uzun süredir ciddi hız düşüşleri ve sık sık bağlantı kopmaları yaşıyorum. İstenen hız testlerini iletmeme rağmen kalıcı bir çözüm sunulmadı. 31 Temmuz’dan bu yana ise internet bağlantım tamamen kesildi. Sistem kayıtlarında bağlantı başarılı görünse de dijital onarım raporunda performans sorunu bulunduğu belirtiliyor. Buna rağmen geri dönüş alamıyor ve destek birimlerine sağlıklı şekilde ulaşamıyorum. Bağlantı ve hız sorununun kalıcı olarak giderilmesini, hizmetin taahhüt edilen şekilde sunulmasını; sorun çözülemiyorsa aboneliğimin cezasız ve sorunsuz biçimde iptal edilmesini talep ediyorum.


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'MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE ULAŞAMIYORUM'

“Müşteri hizmetlerine günün hangi saatinde ulaşmaya çalışsam temsilciye bağlanamıyor, dakikalarca bekleme müziği dinlemek zorunda kalıyorum. Canlı desteğe ulaşamadığım için teknik sorunlarımı da bildiremiyor ve ciddi zaman kaybı yaşıyorum. Müşteri hizmetlerinin makul sürede ulaşılabilir hale getirilmesini ve destek hattında gerekli iyileştirmelerin yapılmasını talep ediyorum.

“İnternet hizmetimi farklı bir şehre nakletmeden önce altyapının uygun olduğu bilgisi verildi ancak taşındıktan sonra hizmet sağlanamadı. Yaklaşık bir yıl boyunca başka bir firmadan internet kullanırken, kullanamadığım mevcut hizmet için de fatura ödemeye devam ettim. Daha sonraki taşınmamda ise altyapı yoğunluğu nedeniyle hizmet verilemeyeceği ve ücretsiz cayma hakkım olduğu söylendi. Ancak müdürlüğe başvurduğumda bu kez altyapının uygun olduğu belirtilerek ücretsiz cayma talebim reddedildi. Müşteri hizmetlerinden verilen çelişkili bilgiler nedeniyle mağdur oldum. Görüşme kayıtlarının incelenmesini, kullanmadığım hizmete ilişkin faturaların iptal edilmesini ve ücretsiz cayma hakkımın tanınmasını talep ediyorum.”


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Başlıklar :internet servis sağlayıcılarışikayetvarinternet kesintisi
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