Karısı için öyle bir şey yaptı ki gören kendine de istiyor: Rizeli ustanın icadı çaylıklarda yok satıyor

12 yaşında merak saldığı elektronik keşiflerin bir meyvesi olan şapkanın gelişmesi için bir çok çalışma yaptığını dile getiren elektronik ustası Salih Küçük, "12 yaşından bu yana böyle işlerle uğraşıyordum. Böyle şeylerle de uğraşınca, boş vakitlerimde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Özellikle hurdalardan bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorum. Sonrasında tabii yaptıklarımı biraz geliştirdikçe, internetten de bazı parçaları kolaylıkla bulup, takviye edebiliyorum. Normalde bu da elde tutularak kullanılan mini vantilatör. Ben onun dip kısmını kesip atarak sadece fan kısmını kullanıyorum. Daha ince olduğu için cep telefonu bataryası kullanıyorum. O daha iyi oluyor. Zarif oluyor ve gücü de fazla oluyor" dedi.



