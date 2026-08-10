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Karısı için öyle bir şey yaptı ki gören kendine de istiyor: Rizeli ustanın icadı çaylıklarda yok satıyor

Karısı için öyle bir şey yaptı ki gören kendine de istiyor: Rizeli ustanın icadı çaylıklarda yok satıyor

11:48, 10/08/2026, PazartesiG: Güncelleme: 12:00, 10/08/2026, Pazartesi
IHA
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Karısı için öyle bir şey yaptı ki gören kendine de istiyor: Rizeli ustanın icadı çaylıklarda yok satıyor

Rize’de elektronik ustası Salih Küçük, çay toplarken sıcaktan bunalan eşine serinlik sağlamak için sıra dışı bir çözüm geliştirdi. Mini vantilatörün fan kısmını çay toplarken kullanılan şapkaya monte eden Küçük, sistemi cep telefonu bataryasıyla çalışır hale getirdi. İlk olarak eşi için yaptığı fanlı şapka, sosyal medyada ilgi görünce çay üreticilerinden de yoğun talep almaya başladı.

Eşinin çay toplarken sıcak hava nedeniyle bunaldığını gören Rizeli 35 yıllık elektronik ustası Salih Küçük, bir çözüm aramaya başladı. Ellerde tutularak kullanılan mini vantilatörleri gözüne kestiren Küçük, bu kez çay toplarken bu aletlerin nasıl kullanılabileceğini düşündü ve ortaya ilginç bir keşif çıktı. Bölgede çay toplayanların güneşten korunmak için kullandığı şapkayı ele alan Küçük, şapkanın ön kısmına fan yerleştirebileceği bir delik açtı. El pervanesinin tutma kısmını fan kısmından ayıran Küçük, ortaya çıkan fanı şapkanın tereğine yerleştirdi. Kalem pillerin şapka için büyük ve kaba göründüğünü fark eden usta bu kez daha zarif bir yöntem bularak şapkaya cep telefonu bataryası entegre etti. Sürekli çalışmaması için ise sisteme bir buton ve şarj edilebilmesi için sistem de kurdu. Böylelikle ortaya çayı toplayanların olmazsa olmaz serinleme yöntemi çıktı.


Eşinin çay toplarken sıcak hava nedeniyle bunaldığını gören Rizeli 35 yıllık elektronik ustası Salih Küçük, bir çözüm aramaya başladı. Ellerde tutularak kullanılan mini vantilatörleri gözüne kestiren Küçük, bu kez çay toplarken bu aletlerin nasıl kullanılabileceğini düşündü ve ortaya ilginç bir keşif çıktı. Bölgede çay toplayanların güneşten korunmak için kullandığı şapkayı ele alan Küçük, şapkanın ön kısmına fan yerleştirebileceği bir delik açtı. El pervanesinin tutma kısmını fan kısmından ayıran Küçük, ortaya çıkan fanı şapkanın tereğine yerleştirdi. Kalem pillerin şapka için büyük ve kaba göründüğünü fark eden usta bu kez daha zarif bir yöntem bularak şapkaya cep telefonu bataryası entegre etti. Sürekli çalışmaması için ise sisteme bir buton ve şarj edilebilmesi için sistem de kurdu. Böylelikle ortaya çayı toplayanların olmazsa olmaz serinleme yöntemi çıktı.

12 yaşında merak saldığı elektronik keşiflerin bir meyvesi olan şapkanın gelişmesi için bir çok çalışma yaptığını dile getiren elektronik ustası Salih Küçük, "12 yaşından bu yana böyle işlerle uğraşıyordum. Böyle şeylerle de uğraşınca, boş vakitlerimde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Özellikle hurdalardan bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorum. Sonrasında tabii yaptıklarımı biraz geliştirdikçe, internetten de bazı parçaları kolaylıkla bulup, takviye edebiliyorum. Normalde bu da elde tutularak kullanılan mini vantilatör. Ben onun dip kısmını kesip atarak sadece fan kısmını kullanıyorum. Daha ince olduğu için cep telefonu bataryası kullanıyorum. O daha iyi oluyor. Zarif oluyor ve gücü de fazla oluyor" dedi.


12 yaşında merak saldığı elektronik keşiflerin bir meyvesi olan şapkanın gelişmesi için bir çok çalışma yaptığını dile getiren elektronik ustası Salih Küçük, "12 yaşından bu yana böyle işlerle uğraşıyordum. Böyle şeylerle de uğraşınca, boş vakitlerimde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Özellikle hurdalardan bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorum. Sonrasında tabii yaptıklarımı biraz geliştirdikçe, internetten de bazı parçaları kolaylıkla bulup, takviye edebiliyorum. Normalde bu da elde tutularak kullanılan mini vantilatör. Ben onun dip kısmını kesip atarak sadece fan kısmını kullanıyorum. Daha ince olduğu için cep telefonu bataryası kullanıyorum. O daha iyi oluyor. Zarif oluyor ve gücü de fazla oluyor" dedi.

Çay toplayan eşinin sıcaktan bunaldığını gördüğünü ve ilham kaynağının eşi olduğunu hatırlatan Küçük "2-3 yıl önce bu fikir aklıma gelip bir tane yapmıştım. Şimdide çay toplayanlar için süper bir keşif olmuş oldu. Özellikle eşimin çay toplarken sıcaktan bunaldığını gördüm. İlk olarak eşime bir tane yaptım ve siparişler arttı. Çay toplarken eşim çok bunalıyordu sıcaktan. Böyle bir fikir üretme ihtiyacı duydum. Şimdi gören herkes istiyor ve ben yetiştiremiyorum. Kendi işim olmadığı için, bunu hobi olarak yaptığım için yavaş yavaş yapıyorum. Ama tabi gelecek yıl yaz sezonuna 100-200 tane yaparak girmeyi düşünüyorum. 1 tanesini yapmam yarım saatimi alıyor. Eğer tüm günümü buna ayırırsam 20 taneye yakın yaparım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Çay toplayan eşinin sıcaktan bunaldığını gördüğünü ve ilham kaynağının eşi olduğunu hatırlatan Küçük "2-3 yıl önce bu fikir aklıma gelip bir tane yapmıştım. Şimdide çay toplayanlar için süper bir keşif olmuş oldu. Özellikle eşimin çay toplarken sıcaktan bunaldığını gördüm. İlk olarak eşime bir tane yaptım ve siparişler arttı. Çay toplarken eşim çok bunalıyordu sıcaktan. Böyle bir fikir üretme ihtiyacı duydum. Şimdi gören herkes istiyor ve ben yetiştiremiyorum. Kendi işim olmadığı için, bunu hobi olarak yaptığım için yavaş yavaş yapıyorum. Ama tabi gelecek yıl yaz sezonuna 100-200 tane yaparak girmeyi düşünüyorum. 1 tanesini yapmam yarım saatimi alıyor. Eğer tüm günümü buna ayırırsam 20 taneye yakın yaparım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan gördü sipariş verdi


Sosyal medyadan görerek hemen kimin yaptığını araştırarak kendisi içinde bir tane yaptırdığını dile getiren Beştepe köyü sakinlerinden çay müstahsili Tuba Kanbur ise "Sosyal medyada videoda bir tane yapılmış, pervanesi var. Kurumda, iş yerinde arkadaşımın eşi bunu yapıyordu. Kendisine ulaştım, bana sağ olsunlar bir tane yapıp gönderdiler. Sadece çaylıkta, bağda, bahçede değil saatlerce her yerde takılabilecek bir düzenek. 7-8 saat şarjı gidiyor, bataryası çok güçlü, kuvvetli. Şu an çaylıktan geldim. Hiç durmadan çalıştı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan gördü sipariş verdiSosyal medyadan görerek hemen kimin yaptığını araştırarak kendisi içinde bir tane yaptırdığını dile getiren Beştepe köyü sakinlerinden çay müstahsili Tuba Kanbur ise "Sosyal medyada videoda bir tane yapılmış, pervanesi var. Kurumda, iş yerinde arkadaşımın eşi bunu yapıyordu. Kendisine ulaştım, bana sağ olsunlar bir tane yapıp gönderdiler. Sadece çaylıkta, bağda, bahçede değil saatlerce her yerde takılabilecek bir düzenek. 7-8 saat şarjı gidiyor, bataryası çok güçlü, kuvvetli. Şu an çaylıktan geldim. Hiç durmadan çalıştı" ifadelerini kullandı.
Başlıklar :RizeçaylıkKaradenizicat
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