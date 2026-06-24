Suç örgütü elebaşı Can Dalton'un Rusya'dan iadesi için yeni adım: Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu

Görüşmenin en kritik başlıklarından biri firari isimlerin Türk yargısına teslim edilmesi süreciydi. Bu kapsamda, kamuoyunda "Can Dalton" lakabıyla bilinen organize suç örgütü elebaşı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında kesinleşmiş iade talepleri bulunan şahısların dosyaları Rus yetkililerin gündemine yeniden sunuldu.

Bakan Gürlek X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Rusya Federasyonu Başsavcısı Sayın Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile gerçekleştirdiğimiz heyetler arası verimli görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki adli yardımlaşmayı daha ileriye taşıyacak İş Birliği Protokolü'nü imzaladık.

Görüşmemizde; organize suç örgütleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi vurgulayarak, adaletten kaçan suçluların iadesi konusundaki beklenti ve hassasiyetimizi açık şekilde dile getirdik.

"CAN DALTON" LAKAPLI BERATCAN GÖKDEMİR'İN İADESİ TALEBİ YENİDEN İLETİLDİ

Bu kapsamda, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen "Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik.

Can Dalton lakaplı Beratcan Özdemir

Adalet Bakanlığı olarak; dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların takipçisi olmaya devam edecek, milletimizin güvenliğine ve huzuruna kastedenler hakkında adaletin tecellisi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.







