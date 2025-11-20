Silahlı maskeli çete kutlaması: Havaya ateş açıp her yerden video çektiler, hepsi tek tek toplandı

Daltonlar çetesi üyeleri, Can Dalton’un doğum gününü kutlamak amacıyla uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı.. Sosyal medyada yayılan ve çete üyelerinin, uzun namlulu silahlarla sokaklarda havaya ateş ettiği görüntüler büyük tepki çekti.

Havaya ateş açıp her yerden video çektiler

İstanbul’un Pendik ilçesinde çekilen bir videoda, yüzleri maskeli bir grup adına konuşan kişi, “Biz sana gönül verdik, Rabbim sana uzun ömür versin. Doğum günün kutlu olsun İstanbul’un sefiri Can Dalton” ifadelerini kullanırken, ellerindeki silahlarla havaya ateş açan çete üyelerinin rahatlığı dikkat çekti. Benzer videolar İstanbul’un Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sefaköy, Maltepe, Bağcılar, Mahmutbey ve Şirinevler ilçeleri başta olmak üzere Mardin, İzmir ve yurtdışındaki noktalardan da paylaşıldı.

8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü operasyon kapsamında, Daltonlar Silahlı Suç Örgütü ile bağlantılı ikisi çocuk sekiz şüpheli gözaltına alındı. Asayiş uygulaması sırasında durdurulan şüphelilerin üzerinde kar maskesi ve eldiven ele geçirildi.

Şüphelilerin telefon incelemelerinde, yurtdışından talimat aldıkları ve örgüt lideri Can Dalton’un fotoğrafının bulunduğu bir pankartla poz verdikleri tespit edildi. İlk etapta üç kişi ile birlikte iki suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine, şüphelilere silah temin ettiği belirlenen bir kişi Bahçelievler’de yakalandı. Evinde yapılan aramalarda bir AK-47, bir M16, iki Thompson marka otomatik tabanca, üç ruhsatsız tabanca ve örgüt liderinin fotoğrafının bulunduğu bir pankart ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya: Suç örgütlerinin nefeslerini kesmeye devam edeceğiz

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyon görüntülerini paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele sürdürüyoruz. İstanbul Emniyet Müdürümüzü ve kahraman polislerimizi, görev bilinci, dikkatleri ve amansız takipleri için tebrik ediyorum. Suç örgütlerinin nefeslerini kesmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Daltonlar” çetesi lideri Berat Can Gökdemir (Can Dalton)

Can Dalton kimdir?

“Daltonlar” adıyla bilinen çetenin lideri Berat Can Gökdemir, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor. Hakkındaki iddianamede Gökdemir için 711 yıldan bin 281 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Suçlamalar arasında örgüt yöneticiliği, silahlı tehdit, yağma, kasten öldürme ve azmettirme gibi ağır suçlar yer alıyor. Gökdemir’in daha önce birlikte hareket ettiği suç örgütü lideri Barış Boyun’la anlaşmazlığa düştüğü; son olarak avukat Serdar Öktem cinayetinde azmettirici olarak rol aldığına ilişkin tespitler de iddianamede bulunuyor.







