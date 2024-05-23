Barış Boyun İtalya’da yakalandı

Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan “Daltonlar” çetesi elebaşı Barış Boyun (40) İtalya’da kıskıvrak yakalandı. Suç örgütü elebaşı Boyun’a yönelik Türk Emniyeti ve İtalya güvenlik makamları ortak operasyon düzenledi. Emniyet KOM Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve İtalyan güvenlik makamlarının ortak çalışmaları sonucu operasyon için dün düğmeye basıldı.

Barış Boyun

BOYUN’LA BİRLİKTE 19 GÖZALTI

Roma ve Milano’da yapılan baskınlarda, Türkiye, İtalya, İsviçre ve Almanya’da yeni saldırılar planlayan Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu 17’si Türk, 2'si İtalyan olmak üzere 19 organize suç örgütü üyesi yakalandı. Barış Boyun, sabah saatlerinde Roma'ya 90 km mesafedeki Viterbo'da bir apartman dairesinde gözaltına alındı.

TÜRKİYE’YE İADESİ BEKLENİYOR

“Daltonlar” çetesi olarak nam salan suç örgütü üyeleri “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “kasten öldürme” dahil 23 ayrı suçtan aranıyordu. 56 ayrı suç kaydı bulunan çete üyelerinden 3’ü hakkında “cinayet” başta olmak üzere “kasten adam yaralama”, “ruhsatsız silah taşıma” ve “yağma” gibi suçlardan kırmızı bülten çıkarılmıştı. Türkiye'de en çok arananlar listesinin başında yer alan Boyun’un iadesi bekleniyor.

2017’de çetenin başına geçti

Balkanlar’daki mafya oluşumlarına para karşılığı taşeronluk yapıp cinayetler işlediğinin ortaya çıkması üzerine mafya elebaşı Bilal Yaman’la hareket eden Boyun, Yaman'ın 2017'de tutuklanması üzerine Daltonlar çetesinin başına geçti. Boyun, Daltonlar çetesini Bahadır Akdağ ve “Can Dalton” lakaplı Beratcan Gökdemir’le birlikte yönetiyordu.

Motosikletli suikast timi

İstanbul 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede çetenin “silah kaçakçılığı”, “yasa dışı bahis” ve “uyuşturucu ticareti” ile varlığını sürdürdüğü belirtilmişti. İstanbul Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak ortaya çıkan suç örgütü giderek büyüdü ve karıştıkları suçlar sebebiyle uluslararası suç örgütüne dönüştü. Örgüt, motosikletli suikast timleriyle işlediği cinayetlerle biliniyor.

Gençleri tetikçi yapıyorlar

Sosyal medyada propaganda yapan çete, Anadolu’dan gelen 20-25 yaş arasındaki gençleri tetikçi olarak kullanıyordu. Daltonlar çetesinin 4 farklı çete ile çatıştığı kamuoyuna yansımıştı. Firari çete üyelerinin yakalanmasına yönelik bugüne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya ve Kütahya’ da 26 ayrı operasyon düzenlendi, 317 örgüt mensubu yakalandı. Gözaltına alınanlardan 175’i tutuklanırken 100’ü hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.



