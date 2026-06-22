Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 7 ilde 10 milyar TL'lik bahis operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen dev yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunu duyurdu. Siber polisinin takibine takılan şebekenin, sahte ilanlar ve bahis siteleri üzerinden tam 10,4 milyar liralık devasa bir para hacmine ulaştığı ortaya çıktı. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, vatandaşımızın alın terine, emeğine ve hayallerine göz diken hiçbir suç şebekesine nefes aldırmıyoruz!

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları doğrultusunda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşlarımızı mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Şüphelilerin, 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaştıkları belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu başarılı soruşturmayı koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, soruşturmayı destekleyen MASAK'a, operasyonlarda görev alan kolluk güçlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.







