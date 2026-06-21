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Bakan Gürlek: Kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi sürdüreceğiz

Bakan Gürlek: Kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi sürdüreceğiz

17:0821/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
DHA
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Adalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek

İstanbul’da metroda başörtülü bir kadına yönelik nefret içerikli ifadeler kullanan Hatice Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise ayrımcılık, nefret ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eyleme karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Bir kadının, metroda karşılaştığı başörtülü kadına yönelik kullandığı "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" sözleri büyük tepki topladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Hatice Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

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Gündem / Politika
21 Haziran, Pazar


Nefret suçlarına karşı mücadele kararlılıkla sürüyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamayı alıntılayarak,
"Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir"
dedi.



#Akın Gürlek
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