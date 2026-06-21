Bakan Gürlek: Kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi sürdüreceğiz

İstanbul’da metroda başörtülü bir kadına yönelik nefret içerikli ifadeler kullanan Hatice Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise ayrımcılık, nefret ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eyleme karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
Bir kadının, metroda karşılaştığı başörtülü kadına yönelik kullandığı "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" sözleri büyük tepki topladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Hatice Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.