Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana ve Konya’da 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi

Adana ve Konya’da 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi

17:2424/05/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adana ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. 

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin doğrultusunda 8 ay süren istihbari ve teknik takip gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Adana ve Konya illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyonlarda toplam 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

#Adana
#Konya
#kaçak alkol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Esenler Erokspor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?