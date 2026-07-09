Mutabakat imzalandı: Bulgaristan ile Sırbistan arasına yeni sınır kapısı açılıyor

Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev ile Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic, "Kalotina 2-Gradina 2" adlı yeni sınır kapısının açılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Sınır kapısının açılmasına ilişkin mutabakat zaptının imzalanmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Demerdzhiev, Kalotina Sınır Kapısı'ndan geçen yolcu ve araç trafiğinin her yıl arttığını, geçen yıl sınır kapısından 5 milyondan fazla kişinin ve 2 milyondan fazla aracın geçtiğini söyledi.

Demerdzhiev, yeni sınır kapısının Bulgaristan ile Sırbistan arasındaki ulaşımı ve karşılıklı ziyaretleri daha da kolaylaştıracağını vurgulayarak, Sırp mevkidaşıyla iki ülke arasında açılması planlanan diğer sınır kapılarını da görüştüklerini aktardı.​​​​​​​

Sırbistan İçişleri Bakanı Dacic ise mevcut sınır kapısından bu yıl yaz sezonu başlamadan önce 3 milyon kişinin geçtiğini belirterek, "İnsanların ve malların geçişini mümkün olan en iyi şekilde kolaylaştırmak ve sınırı aşan suçlarla mücadele etmek istiyoruz." dedi.

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