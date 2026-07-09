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Mutabakat imzalandı: Bulgaristan ile Sırbistan arasına yeni sınır kapısı açılıyor

Mutabakat imzalandı: Bulgaristan ile Sırbistan arasına yeni sınır kapısı açılıyor

19:50, 09/07/2026, Perşembe
AA
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Mutabakat imzalandı: Bulgaristan ile Sırbistan arasına yeni sınır kapısı açılıyor
Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic - Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev

Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev ile Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic, artan yolcu ve araç trafiğini rahatlatmak amacıyla "Kalotina 2-Gradina 2" adlı yeni bir sınır kapısının açılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. Düzenlenen ortak basın toplantısında bakanlar, bu yeni kapının iki ülke arasındaki ulaşımı kolaylaştıracağını vurgularken, insanların ve malların geçişini en iyi şekilde sağlama ve suçlarla ortak mücadele etme kararlılıklarını dile getirdiler.

Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev ile Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic, "Kalotina 2-Gradina 2" adlı yeni sınır kapısının açılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Sınır kapısının açılmasına ilişkin mutabakat zaptının imzalanmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Demerdzhiev, Kalotina Sınır Kapısı'ndan geçen yolcu ve araç trafiğinin her yıl arttığını, geçen yıl sınır kapısından 5 milyondan fazla kişinin ve 2 milyondan fazla aracın geçtiğini söyledi.

Demerdzhiev, yeni sınır kapısının Bulgaristan ile Sırbistan arasındaki ulaşımı ve karşılıklı ziyaretleri daha da kolaylaştıracağını vurgulayarak, Sırp mevkidaşıyla iki ülke arasında açılması planlanan diğer sınır kapılarını da görüştüklerini aktardı.​​​​​​​

Sırbistan İçişleri Bakanı Dacic ise mevcut sınır kapısından bu yıl yaz sezonu başlamadan önce 3 milyon kişinin geçtiğini belirterek, "İnsanların ve malların geçişini mümkün olan en iyi şekilde kolaylaştırmak ve sınırı aşan suçlarla mücadele etmek istiyoruz." dedi.


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Başlıklar :BulgaristanSırbistansınır kapısımutabakat
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