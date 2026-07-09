Eski İran lideri Hamaney için İran'ın Meşhed kentinde veda töreni düzenlendi
ABD-İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney için İran'ın Meşhed kentinde veda töreni düzenlendi. Hamaney’in cenaze törenine katılmak için sabah saatlerinden itibaren ellerinde bayraklarla toplanan binlerce kişi meydanları doldurdu.
ABD-İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney için İran'ın Meşhed kentinde veda töreni düzenlendi.
Hamaney’in cenaze törenine katılmak için sabah saatlerinden itibaren ellerinde bayraklarla toplanan binlerce kişi meydanları doldurdu.
Törene katılan çok sayıda İranlı ellerinde çeşitli bayraklarla Şirazi ve Nevvab Safevi caddelerini doldurdu.
Tören sırasında ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.
Hamaney’in cenazesini taşıyan araç halkın arasında dolaştırıldı.
Cenaze töreni sırasında ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran savaş uçakları tören alanının çevresinde uçuş gerçekleştirdi.
Hamaney'in cenazesi, Ayetullah Nuri Hamedani'nin kıldıracağı cenaze namazının ardından İmam Rıza Türbesi'nde kendisine ayrılan özel bir alana defnedilecek.
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