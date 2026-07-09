Eski İran lideri Hamaney için İran'ın Meşhed kentinde veda töreni düzenlendi

Netanyahu: İslam'a karşı Hindistan ile ittifak kuruyoruz

Barbar İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün katıldığı bir televizyon programında İsrail'e süregelen tehditlerden yakındı. "Biz Avrupa'nın ortasında F-35'i olan bir Avusturya değiliz, biz kendi topraklarımıza dönüp kendi devletimizi kurmuş kadim bir halkız" diyen Gazze Kasabı, "İsrail'e yönelik bu tehditlere karşı Amerika'da muktedir olmamız, küresel arenada etkin bulunmamız gerekiyor; tıpkı benim şu anda Hindistan ile yaptığım gibi" ifadelerini kullandı.