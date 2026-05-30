WhatsApp'tan bu mesajı alanlar dikkat! IBAN'ı kopyalayıp para gönderenler yandı

Dolandırıcıların yeni yöntemi olarak öne çıkan sahte avukat tuzakları, vatandaşları hedef almaya devam ediyor. Telefon, mesaj veya sosyal medya üzerinden ulaşıp “Hakkınızda dava açıldı” ya da “Şikayet bulunuyor” iddiasında bulunan kişiler, para talep ederek mağduriyet oluşturuyor. Uzmanlar ise resmi tebligat ve hukuki süreçlerin yalnızca yetkili kurumlar aracılığıyla yürütüldüğüne dikkat çekiyor.
Son dönemde artış gösteren sahte avukat dolandırıcılıkları nedeniyle yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle “Dosyanız kapanacak”, “Hakkınızda icra işlemi başlatıldı” gibi ifadelerle korku oluşturan dolandırıcıların, para transferi talep ederek haksız kazanç sağlamaya çalıştığı belirtiliyor.
Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden sahte avukat kimlikleriyle iletişime geçen dolandırıcıların, “uzlaşma bedeli” adı altında para topladığı ortaya çıktı. İddiaya göre dolandırıcılar, internet ortamında bulunan gerçek avukatlara ait fotoğraf, isim ve baro sicil numaralarını kopyalayarak vatandaşlara ulaşıyor. Kendilerini hukuk bürosu çalışanı ya da avukat olarak tanıtan şüpheliler, güven oluşturarak hedef aldıkları kişileri paniğe sürüklüyor.
“Dava açılacak” diyerek korkutuyorlar
Dolandırıcıların, vatandaşlara haklarında adli soruşturma bulunduğunu söylediği ve ödeme yapılmaması halinde hapis cezası ya da itibar kaybı yaşanacağı yönünde baskı kurduğu belirtildi. WhatsApp üzerinden gönderilen IBAN numaralarına “uzlaşma bedeli” adı altında para yatıran kişilerin, dolandırıldıklarını çoğu zaman para transferi sonrası anladıkları ifade ediliyor.
Uzmanlardan kritik uyarı
Uzmanlar, Türkiye’de hiçbir resmi hukuki sürecin WhatsApp, SMS veya sosyal medya üzerinden yürütülmediğine dikkat çekiyor. Resmi tebligatların yalnızca e-Devlet, UYAP ve PTT aracılığıyla yapıldığı belirtilirken, hiçbir hukuk bürosunun mesaj yoluyla IBAN göndererek ödeme talep etmeyeceği vurgulanıyor.
Böyle bir mesaj alırsanız ne yapmalısınız?
Uzmanlar, bu tür mesajlarla karşılaşan vatandaşların kesinlikle paniğe kapılmaması ve ödeme yapmaması gerektiğini belirtiyor. Şüpheli mesaj, ses kaydı ve ekran görüntülerinin silinmeden saklanması gerektiği ifade edilirken, en kısa sürede savcılığa veya emniyet birimlerine başvurularak suç duyurusunda bulunulması tavsiye ediliyor.
Hukukçular ayrıca, kişiyi “rezil etmek”, “yakın çevresine yaymak” veya “itibarını zedelemek” tehdidiyle para istemenin uzlaşma değil, doğrudan şantaj suçu kapsamına girdiğine dikkat çekiyor.