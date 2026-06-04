Dolandırıcı taksicilere karşı ‘Sarı Hat’ dönemi

Yeni sistemde taksiciler için puantaj esaslı bir denetim modeli hayata geçirildi. Her sürücü 100 puan üzerinden değerlendirilirken, kaba davranıştan müşteri seçmeye kadar çeşitli ihlaller puan kaybına neden oluyor. 0 puana düşen sürücülerin taksicilik belgeleri ellerinden alınıyor. Bununla birlikte taksimetre dışında ücret talep etmek veya yolcudan haksız kazanç sağlamak gibi fiillerde sıfır tolerans uygulanıyor. Bu tür vakalar “nitelikli dolandırıcılık” kapsamında değerlendirilip sürücü kartı doğrudan iptal edilerek kişinin taksicilik yapmasının önüne geçiliyor. İşini iyi yapan ve olumlu geri dönüş alan taksiciler ise ödüllendiriliyor. Bu ay 2 taksiciyle ilgili ihbar hattına güzel yorumlar geldiği, bu taksicilere aileleriyle birlikte İzmir Çandarlı’da 2’şer günlük tatil hediye edildiği öğrenildi.