Dolandırıcı taksicilere karşı ‘Sarı Hat’ dönemi

İstanbul’da bir taksicinin ABD’li sosyal medya yayıncısı Andrew Greald Rencourt’tan 5 dakikalık yol için 7 bin 300 TL alması sonrası oluşan tepkiyle birlikte taksicilere yönelik denetimler sıkılaştırıldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, "Sarı Hat" sistemiyle taksilerde arınma süreci başlattıklarını söyledi: “Arınmayı başlattık. Müşteri memnuniyet aracımızla sahada denetimdeyiz. Dolandırıcıya tahammülümüz yok.”
İstanbul’da turistlere yönelik fahiş ücret uygulamaları ve yolcu mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), “Sarı Hat” adlı denetim sistemini uyguluyor. İstanbul'da ABD’li sosyal medya yayıncısı Andrew Greald Rencourt’tan kısa mesafe için 7 bin 300 lira alınmasıyla tekrar gündeme gelen uygulamanın sahadaki yansımaları dikkat çekiyor. Olayla ilgili tutuklanan sürücünün taksicilik belgesi de bu kapsamda iptal edildi.
EMNİYET VE İBB'YLE KOORDİNELİ
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yönetimi tarafından kurulan WhatsApp destekli ihbar ağı sayesinde vatandaşlardan ve taksicilerden gelen şikâyetler anlık olarak değerlendirilmeye başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Emniyet ve turizm polisiyle koordineli yürütülen sistemde, usulsüzlük tespit edilen sürücüler hakkında doğrudan işlem uygulanıyor.
25 TAKSİCİYE CEZA
Ekipler, “Sarı Hat” aracıyla duraklar, işlek noktalar ve şikayetlerin yoğunlaştığı bölgelerde aktif denetime başladı. Uygulamanın hayata geçirildiği son 20 günde yaklaşık 25 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı. Bazı sürücülere para cezası ve ihtar verilirken, dolandırıcılık ve müşteriyi darp gibi ağır ihlallerde ise sürücü kartlarının iptal edileceği belirtildi.
TAHAMMÜLÜMÜZ YOK
İTEO Başkanı İsmet Dalcı, uygulamanın kısa sürede içerisinde taksici nedenli oluşan mağduriyetleri büyük oranda azaltacağını ve kamuoyunda oluşan olumsuz algıyı değiştireceğini belirtti. “Arınmayı başlattık” diyen Dalcı, “Müşteri memnuniyet aracı satın aldık. Sahada kendimiz denetim yapacağız” dedi. “Dolandırıcıya tahammülümüz yok” şeklinde konuşan Dalcı, “Böyle tipler 60 bin taksicinin adını lekeliyor” ifadelerini kullandı.
Kredisini tüketen menedilecek örnek olana ödül verilecek
- Yeni sistemde taksiciler için puantaj esaslı bir denetim modeli hayata geçirildi. Her sürücü 100 puan üzerinden değerlendirilirken, kaba davranıştan müşteri seçmeye kadar çeşitli ihlaller puan kaybına neden oluyor. 0 puana düşen sürücülerin taksicilik belgeleri ellerinden alınıyor. Bununla birlikte taksimetre dışında ücret talep etmek veya yolcudan haksız kazanç sağlamak gibi fiillerde sıfır tolerans uygulanıyor. Bu tür vakalar “nitelikli dolandırıcılık” kapsamında değerlendirilip sürücü kartı doğrudan iptal edilerek kişinin taksicilik yapmasının önüne geçiliyor. İşini iyi yapan ve olumlu geri dönüş alan taksiciler ise ödüllendiriliyor. Bu ay 2 taksiciyle ilgili ihbar hattına güzel yorumlar geldiği, bu taksicilere aileleriyle birlikte İzmir Çandarlı’da 2’şer günlük tatil hediye edildiği öğrenildi.