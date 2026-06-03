Cizre’de yasa dışı bahis operasyonu: 42 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis veya şans oyunlarını oynatan, oynanmasına yer ve imkan sağlayan, para nakline aracılık eden ve bu oyunları oynamaya teşvik eden 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile harekete geçen Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 4’ü yakalanarak emniyete götürüldü.