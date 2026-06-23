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Şırnak’ta iki tır çarpıştı: İki kişi yaralandı

Şırnak’ta iki tır çarpıştı: İki kişi yaralandı

23:4823/06/2026, Salı
G: 24/06/2026, Çarşamba
IHA
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Cizre’de İdil çevre yolu üzerindeki Cizre Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil istikametinden Cizre yönüne seyir halinde olan Ahmet U. yönetimindeki 33 ELC 85 plakalı tır, sanayi sitesi kavşağından geçiş yapmakta olan İsmail A. idaresindeki 33 NFU 37 plakalı tıra çarptı. 

Çarpışmanın şiddetiyle tırlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, her iki sürücü de yaralandı. Kazayı gören sanayi esnafı ve yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı hummalı çalışma sonucu, tır kabininde sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kavşakta ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan tırların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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