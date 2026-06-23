Şırnak’ta iki tır çarpıştı: İki kişi yaralandı

Çarpışmanın şiddetiyle tırlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, her iki sürücü de yaralandı. Kazayı gören sanayi esnafı ve yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



