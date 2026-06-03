17 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 503 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda, vatandaşları toplam 985 milyon 507 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 503 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, 17 ilde düzenlenen operasyonlarda vatandaşları 985 milyon TL dolandıran 503 şüphelinin yakalandığını, MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 135 milyon TL işlem hacmi bulunduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 17 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine" yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, yürütülen titiz çalışmalar neticesinde vatandaşları toplamda 985 Milyon 507 Bin TL dolandırdığı tespit edilen 503 şüphelinin suçüstü yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.