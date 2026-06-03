17 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 503 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 17 ilde düzenlenen operasyonlarda vatandaşları 985 milyon TL dolandıran 503 şüphelinin yakalandığını, MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 135 milyon TL işlem hacmi bulunduğunu açıkladı.