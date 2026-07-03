Şırnak semalarında tarih yeniden canlanacak: Hz. Nuh’u anma merasimi düzenlenecek

Şırnak’ta 4 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek Hz. Nuh’u anma merasimi kapsamında, kente yakışır dev bir dron gösterisi düzenlenecek. Binlerce ışıklı dronun gökyüzünde oluşturacağı özel koreografiyle Hz. Nuh’un gemisi başta olmak üzere tarihe ve medeniyete iz bırakan figürler Şırnak semalarını aydınlatacak.