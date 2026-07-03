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Şırnak semalarında tarih yeniden canlanacak: Hz. Nuh’u anma merasimi düzenlenecek

Şırnak semalarında tarih yeniden canlanacak: Hz. Nuh’u anma merasimi düzenlenecek

00:113/07/2026, Cuma
IHA
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Hz. Nuh’u anma merasimi kapsamında, kente yakışır dev bir dron gösterisi düzenlenecek.
Hz. Nuh’u anma merasimi kapsamında, kente yakışır dev bir dron gösterisi düzenlenecek.

Şırnak’ta bu yıl düzenlenecek Hz. Nuh’u anma merasimi, binlerce kişinin izleyeceği görkemli bir dron gösterisine sahne olacak. Binlerce ışığın gökyüzünde oluşturacağı görsel şölen, tarihin ve medeniyetin izlerini Cudi Dağı eteklerinde yeniden canlandıracak.

Şırnak’ta 4 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek Hz. Nuh’u anma merasimi kapsamında, kente yakışır dev bir dron gösterisi düzenlenecek. Binlerce ışıklı dronun gökyüzünde oluşturacağı özel koreografiyle Hz. Nuh’un gemisi başta olmak üzere tarihe ve medeniyete iz bırakan figürler Şırnak semalarını aydınlatacak.
Saat 21.00’de başlayacak gösteri, Şırnak Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinden vatandaşlar tarafından izlenebilecek. Organizasyon kapsamında hazırlanan özel koreografide, ışıklarla oluşturulacak figürlerin Cudi Dağının manevi atmosferiyle bütünleşerek görsel bir şölene dönüşeceği belirtildi.

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