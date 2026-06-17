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Yaz sıcaklığıyla ortaya çıktı, evin odunluğunda görüldü: Ne olduğunu öğrenince şaşkına döndüler

Yaz sıcaklığıyla ortaya çıktı, evin odunluğunda görüldü: Ne olduğunu öğrenince şaşkına döndüler

20:5717/06/2026, Çarşamba
DHA
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir evin odunluğunda bulunan çöl varanı, ekipler tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Silopi ilçesinde yaşayan bir kişi, evinin odunluk bölümünde büyük bir kertenkele gördü. İhbar üzerine bölgeye Silopi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yakalanan hayvan, inceleme yapılmak üzere Silopi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Silopi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Emin Güler, hayvanın Latincede ‘Varanus griseus’ olarak adlandırılan çöl varanı olduğunu belirterek, türün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşadığını ve özellikle yaz aylarında benzer vakalarla sık karşılaştıklarını söyledi.

Yapılan muayenede sağlıklı olduğu belirlenen çöl varanı, ilçeye bağlı Ortaköy yakınlarındaki doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kafesten çıkarılan çöl varanı, koşarak gözden kayboldu.

#Şırnak
#Silopi
#Çöl varanı
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