Yaz sıcaklığıyla ortaya çıktı, evin odunluğunda görüldü: Ne olduğunu öğrenince şaşkına döndüler

Silopi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Emin Güler, hayvanın Latincede ‘Varanus griseus’ olarak adlandırılan çöl varanı olduğunu belirterek, türün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşadığını ve özellikle yaz aylarında benzer vakalarla sık karşılaştıklarını söyledi.