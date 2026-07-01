Şırnak’ta uyurken alevlerin ortasında kalan çoban ağır yaralandı

Olay, Cizre-Şırnak karayolu üzerinde bulunan tünel girişi yakınlarındaki kırsal alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede çobanlık yapan M.M. (73) arazide uyuyakaldı. Bu esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, talihsiz adamın uyuduğu alanı sardı.