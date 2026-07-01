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Şırnak’ta uyurken alevlerin ortasında kalan çoban ağır yaralandı

Şırnak’ta uyurken alevlerin ortasında kalan çoban ağır yaralandı

21:301/07/2026, Çarşamba
IHA
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde uyuduğu sırada çıkan anız yangınının ortasında kalan çoban ağır yaralandı.

Olay, Cizre-Şırnak karayolu üzerinde bulunan tünel girişi yakınlarındaki kırsal alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede çobanlık yapan M.M. (73) arazide uyuyakaldı. Bu esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, talihsiz adamın uyuduğu alanı sardı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ve jandarma personeli sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin arasına dalarak ağır yaralanan yaşlı adamı kurtardı.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve vücudunda ciddi yanıklar oluşan çoban, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle anız yangını kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


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