Yasa dışı bahisçiler yoğun para transferine takıldı

Vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar liralık işlem hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine ulaşıldı. Tespit edilen 107 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi, 77’si gözaltına alındı.

TEK HESAPTAN 2 GÜNDE 11,9 MİLYON TL PARA GEÇTİ

10 milyar liralık işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şebekelerini, 107 şüphelinin hesap hareketleri ele verdi.

* Şüphelilerden A.V.’nin hesabına 15-16 Mart 2026 tarihleri arasında 120 ayrı işlemde 11,9 milyon TL para girişi, 15-18 Mart 2026 tarihleri arasında ise 239 ayrı işlemde 11,9 milyon TL para çıkışı tespit edildi.

* Benzer şekilde K.Y.’nin hesabına 16-19 Mart 2026 tarihleri arasında 269 ayrı işlemde 23,7 milyon TL para girişi, 14-20 Mart 2026 tarihleri arasında da 69 ayrı işlemde 23,7 milyon TL para çıkışı olduğu görüldü.

* Yine şüphelilerden O.S.’nin hesabına da 6-9 Mart tarihleri arasında 5 bin 894 ayrı işlemde 11,1 milyon TL para girişi, 6-11 Mart 2026 tarihleri arasında ise 240 ayrı işlemde 11,1 milyon TL para çıkışı belirlendi.

2,5 AYDA 3 HESAPTA 105 MİLYON TL PARA GİRİŞ-ÇIKIŞI

Bunlar gibi birkaç gün içinde hesabına milyonlarca lira para akışı ve çıkışı tespit edilenlerin yanı sıra, birkaç ay ve 1 yılı aşan daha uzun tarih aralıklarında hesaplarından 100 milyon liradan fazla para geçenler de dikkat çekti. İşte onlardan bazıları:

* Şüpheli S.G.’nin 3 banka hesabından 16 ay içinde binlerce ayrı işlemle 145,3 milyon TL’lik para giriş-çıkışı belirlendi.

* K.E.’nin 3 ayrı hesabında şubat-nisan ayları arasında yine binlerce ayrı işlemde 105,3 milyon TL para giriş-çıkışı oldu.

* Şüphelilerden C.D.’nin hesabına ekim-ocak ayları arasında 1271 ayrı işlemde 82,2 milyon TL para girişi, aynı dönemde 2 bin 813 ayrı işlemde ise hesaptan 104,2 milyon TL para çıkışı tespit edildi.

* K.A.’nın hesabına 2025’in başından 12 Mayıs’a kadar 6 bin 378 ayrı işlemde 82,1 milyon TL para girişi olurken, aynı dönemde 6 bin 611 ayrı işlemde ise hesaptan 82,1 milyon TL para çıkışı gerçekleşti.

* E.Ü.’nün hesabına da 2025’in başından 21 Nisan’a kadar 8 bin 133 ayrı işlemde 72,6 milyon TL para girişi, aynı tarih aralığında 11 bin 393 ayrı işlemde de 72,6 milyon TL para çıkışı oldu.







