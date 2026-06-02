'Selçuksports' sitesinin sahibi Selçuk Yılmaz tutuklandı

Türkiye Süper Lig maçlarını kaçak yayınladığı ve yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yaptığı belirlenen 'Selçuksports' sitesinin yöneticisi Selçuk Yılmaz tutuklandı. Yılmaz, geçtiğimiz gün MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele birimi tarafından Denizli'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev operasyonla, Türkiye Süper Ligi maçlarını 'Selçuksports' adlı site üzerinden illegal yollarla yayınlayan ve kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendiren dev şebeke deşifre edildi.
Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele birimi tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon sonucu 'Selçuksports'un sahibi Selçuk Yılmaz, Denizli'de yakalandı.
Gözaltına alınan Yılmaz, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.