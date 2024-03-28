Türk futbolunun virüsü: Kaçak yayın

Son dönemlerde Türkiye'de kaçak yayın ve İP TV izleyenlerin sayısı oldukça arttı. Türkiye'de anlık 200 bin izlenmeye ulaşan kaçak yayınlar bulunuyor. Bu korsan yayınların kullanıcılarına da ciddi cezalar veriliyor. Ayrıca kaçak yayının artması ve özellikle illegal sitelerden maç takibi yapılması hem kullanıcılar için büyük risk taşıyor hem de ligin marka değerini düşürüyor.





IP TV ve kaçak yayınlar üzerinden birçok kişi, maçları illegal olarak takip ediyor. Bu kişilerin, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılma ihtimali bulunuyor. Ayrıca bu korsan yayıncılık, mevcut legal aboneliğin hem fiyatını yükseltiyor hem de ligin marka değerini olumsuz olarak etkiliyor.













Korsan yayınlar lige zarar veriyor





Türk futbolunun gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birisi de her geçen gün daha da artan korsan yayınlar. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan korsan yayınlar ve IP TV gibi uygulamaların artması, ligin marka değerini zayıflatıyor. Çünkü yayıncı kuruluşlar, ülkedeki korsan yayınlar nedeniyle hem yüksek yayın bedeli ödemek istemiyorlar hem de abone ücretlerini fazla tutuyorlar. Bu da kullanıcıları fazla ücret yükü altına sokarken, gelirleri azalan kulüplerin de kadro kalitesini düşürüyor. İngiltere'de Championship takımları bile bizim şampiyonlarımızdan daha fazla kazanıyor. Bu farkın en büyük sebebi ise iki ülke arasındaki korsan yayınların sayısı. Ağır yaptırımların olduğu İngiltere'de korsan yayınlar yok denecek kadar az. Bu nedenle de alt ligler dahil ülkedeki futbolun marka değeri dünyanın da zirvesinde yer alıyor. Yayıncı kuruluşun fazlasıyla kar ettiği bu ortamda kullanıcılara da uygun fiyatlarla abonelik hizmeti verilebiliyor.





İP TV'nin kapatılması gerekiyor





Türkiye'de korsan yayınların en fazla izlendiği uygulama ise İP TV olarak göze çarpıyor. Birçok kullanıcı, hapis cezasını dahi göze alarak, maçları buradan takip etmeye devam ediyor. Yıllık düşük rakamlarla abonelik satan İP TV ve diğer korsan yayınlar nedeniyle, Avrupa'nın önde gelen ligleriyle, aramızda ciddi bir yayın geliri farkı var.





İP TV





İllegal yayınlar sosyal medyada





Türkiye'de kaçak yayınların en çok takip edildiği adreslerden birisi de sosyal medya sayfaları. Çünkü korsan yayın yapan kişi ve kişiler, maçları illegal olarak sosyal medya hesaplarından canlı yayınlıyor. Özellikle de "selcuksports", yıllardır bu şekilde korsan yayın yaparak Türk futboluna en büyük zarar veren hesapların başında geliyor. X (twitter) platformu da "selcuksports" hesabını açık tutarak kaçak yayına çanak tutuyor. Avrupa'nın diğer büyük liglerinde böyle bir durum söz konusu değilken, Türkiye'de sosyal medyadaki korsanlık her geçen gün çığ gibi büyüyor.









Korsan bahislerin de zararı var





Türk futbolunun gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birisi de korsan bahis siteleri. Devlet şans oyunları üzerinden kazanılan gelirleri Spor Toto Teşkilatı aracılığı ile kulüplere isim hakkı bedeli olarak dağıtıyor. Birçoğu yurt dışı merkezli korsan bahis sitelerinin ise Türkiye'de yasa dışı kazanç sağlamaları, ülkede başta futbol olmak üzere spor kulüplerinin gelirlerini olumsuz etkiliyor.





Yakın dönemde Süper Lig'de yer alan birçok ekip, kulüplere ödenen şans oyunları gelirlerini az bularak isim haklarının bahislerden çıkarılması için Spor Toto Teşkilatı'na başvurmuştu. Sonuç olarak eğer Türkiye'de korsan yayının önüne geçilemezse, gişe ve sponsor gelirleri düşen başta Anadolu takımları olmak üzere birçok kulübü iflaslar ve devamında kapanma tehlikesi bekliyor.

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatılıyor.







