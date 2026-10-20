PSG Barcelona maçı CANLI İZLE - CANLI SKOR
21:00, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
PSG sahasında Barcelona ile karşılaşıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Paris Saint-Germain (PSG) sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı yayın linkini haberimizde bulabilirsiniz.
Devler Ligi'nde heyecan üçüncü hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Günün dikkat çeken mücadelesinde Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) ile İspanyol devi Barcelona karşı karşıya geliyor.
Bu maç öncesi iki takımın da 6 puanı bulunuyor.
PSG - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PSG'nin sahasında Barcelona ile karşılaşacağı maç TSİ 22.00 itibarıyla başlayacak. Mücadele, TRT'nin dijital yayın platformu Tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.
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