TFF noktayı koydu: Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi netleşti
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihiyle ilgili merak edilen konu netlik kazandı. Şampiyonlar Ligi fikstürü nedeniyle maçın ertelenebileceği iddialarına TFF son noktayı koydu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihiyle ilgili tartışmalara son nokta konuldu. İki takımın da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi nedeniyle maçın tarihinin değişebileceği öne sürülürken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklenen karar geldi.
Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın daha ileri bir tarihe alınacağı yönündeki iddialara rağmen derbinin planlanan takvimde oynanacağı belirtildi.
Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray 19 puanla zirve yarışını sürdürürken Fenerbahçe ise 16 puanla rakibini takip ediyor.