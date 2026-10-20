Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihiyle ilgili tartışmalara son nokta konuldu. İki takımın da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi nedeniyle maçın tarihinin değişebileceği öne sürülürken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklenen karar geldi.

DERBİ TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın daha ileri bir tarihe alınacağı yönündeki iddialara rağmen derbinin planlanan takvimde oynanacağı belirtildi.

Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray 19 puanla zirve yarışını sürdürürken Fenerbahçe ise 16 puanla rakibini takip ediyor.

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