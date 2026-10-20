Serdar Ali Çelikler'den olay iddia: “Kimse şaşırmasın” diyerek Fenerbahçeli futbolcunun ayrılığını açıkladı
Yorumcu Serdar Ali Çelikler’den Fenerbahçe’yle ilgili gündem olan bir iddia geldi. Çelikler, sarı-lacivertli takımın yıldız futbolcusuyla devre arasında yollarını ayıracağını öne sürdü.
Fenerbahçe Futbol Takımı Doktoru Ahmet Kulduk, Marco Asensio'nun diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini ve yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta ameliyat edileceğini açıklamıştı.
30 yaşındaki oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalabileceği belirtilirken, yorumcu Serdar Ali Çelikler'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
NEO Spor YouTube kanalında konuşan Çelikler, sarı-lacivertli yönetimin devre arasında Asensio ile yollarını ayırma ihtimalini gündeme taşıdı.
Asensio'nun en erken şubat ayında sahalara dönebileceğini savunan Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı:
"Ben Fenerbahçe devre arasında Asensio ile yolları ayırırsa kimse şaşırmasın diyorum. Öyle bir gündem var çünkü. Asensio en erken şubatta gelecek. Doğrusu da budur ayrıca. Hatanın neresinden dönülürse kârdır. Bu sakatlık haliyle kimse de almaz. Kontratını dondurma yönetmiyle bir transfer yapabilirse...Böylece Semedo ya da bir başkasından çıkmak zoruna kalmazsın. Nene'yi satarsın, bir oyuncu alırsın, belki Jayden geri döner. Ben Asensio’nun Fenerbahçe döneminin yüzde 70 oranında kapandığını düşünüyorum."