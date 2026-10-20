Serdar Ali Çelikler'den olay iddia: “Kimse şaşırmasın” diyerek Fenerbahçeli futbolcunun ayrılığını açıkladı

Asensio'nun en erken şubat ayında sahalara dönebileceğini savunan Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı:





"Ben Fenerbahçe devre arasında Asensio ile yolları ayırırsa kimse şaşırmasın diyorum. Öyle bir gündem var çünkü. Asensio en erken şubatta gelecek. Doğrusu da budur ayrıca. Hatanın neresinden dönülürse kârdır. Bu sakatlık haliyle kimse de almaz. Kontratını dondurma yönetmiyle bir transfer yapabilirse...Böylece Semedo ya da bir başkasından çıkmak zoruna kalmazsın. Nene'yi satarsın, bir oyuncu alırsın, belki Jayden geri döner. Ben Asensio’nun Fenerbahçe döneminin yüzde 70 oranında kapandığını düşünüyorum."