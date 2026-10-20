TFF'nin itibar suikastı sonuçsuz kaldı: Cezalar alt sınırdan çünkü ortada bir şey yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Prfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığını açıkladı.

TFF'nin açıklamasında, “Ertuğrul Doğan’ın, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının idari tedbir tarihi olan 30.09.2026 tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ceza en alt sınırdan çünkü ortada bir şey yok!

Merkez Hakem Kurulunda (MHK) yaşanan skandalların ardından Ertuğrul Doğan’ın PFDK’ye sevk edilmesi, gündem değiştirme hamlesi olarak değerlendirilmişti.

Trabzonspor Başkanı Doğan’a en alt sınırdan 45 gün ceza verilmesi ise “TFF’nin Ertuğrul Doğan’a yönelik itibar suikastı sonuçsuz kaldı” şeklinde yorumlandı.

PFDK'den Serhan Çetinsaya kararı

Öte yandan aynı eylemden disipline sevk edilen bazı yöneticilere hiç ceza verilmemesi de dikkat çekti.

PFDK, bahis eylemi nedeniyle disipline sevk edilen Beşiktaş Kulübü eski asbaşkanı Serhan Çetinsaya hakkında ceza verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

Kurulun açıklamasında, “Bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Çetinsaya'dan liste tepkisi: Gelişigüzel hazırlamışlar

Gazeteci Fatih Doğan'a konuşan Serhan Çetinsaya, isimlerin yeterli araştırma yapılmadan kamuoyuna duyurulmasını eleştirdi. Çetinsaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gelişigüzel hazırlanan listelerin, yeterince araştırılmadan basına servis edilmesi ve insanların itibarının bu kadar kolay tartışmaya açılması gerçekten üzücü. Bu vesileyle, süreci titizlikle inceleyerek değerlendiren PFDK üyelerine ve emek veren herkese teşekkür etmek isterim.”

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