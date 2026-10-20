Fenerbahçe-Slavia Prag CANLI TRT 1 İZLE TABİİ İZLE || Fenerbahçe-Prag maçı şifresiz canlı izleme linki

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak.

Henüz galibiyet yok

18 yıl sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iç sahada 1-1'lik Roma beraberliğiyle başlayan sarı-lacivertliler, geçen hafta İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi yaşadı. Ligde Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek moral kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Slavia Prag karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon ilk galibiyetine imza atmak istiyor.

Çekya temsilcisi Slavia Prag, ligde şu ana kadar puanı olmayan takımlardan. İlk maçında sahasında Fransız ekibi Lens'e 3-2 yenilen Slavia Prag, ikinci maçında ise Azerbaycan temsilcisi Sabah'a deplasmanda 2-0 kaybetti.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG CANLI SKOR

FENERBAHÇE-SLAVİA PRAG CANLI İZLE

Spor

Fenerbahçeli yıldızdan örnek davranış: Ailesiyle birlikte kapı kapı dolaştı

Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş gelişme: Maçın tarihi değişiyor