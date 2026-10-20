Fenerbahçeli yıldızdan örnek davranış: Ailesiyle birlikte kapı kapı dolaştı
09:43, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 09:43, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, bu kez sahadaki performansıyla değil, İstanbul’da gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretlerle gündeme geldi. Yıldız futbolcu, ailesiyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çaldı.
Fenerbahçe’nin yıldız kalecisi Ederson, saha dışında gerçekleştirdiği anlamlı bir çalışmayla dikkat çekti.
Brezilyalı file bekçisi, eşi Lais Moraes ve çocuklarıyla birlikte İstanbul’da ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri ulaştırdı.
Yardım kolilerinin hazırlanmasına ailesiyle birlikte katılan Ederson, daha sonra paketleri ihtiyaç sahibi ailelere bizzat teslim etti.
Ziyaretler sırasında çocuklarla da vakit geçiren Brezilyalı kaleci, onlarla yakından ilgilendi.
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