Fenerbahçeli yıldızdan örnek davranış: Ailesiyle birlikte kapı kapı dolaştı

Yıldız golcü durdurulamıyor: Türk futbol tarihinin en uzun serisini yakaladı

Bursasporlu golcü Kelechi Iheanacho, Pendikspor maçında da gol atarak üst üste 11 maçta gol sevinci yaşadı. Golcü oyuncu, bu süreçte 15 gol ve 4 asist kaydetti. Ayrıca Kelechi Iheanacho 11 maç arka arkaya gol atarak, Türk futbol tarihinin en uzun serisini de yakalamış oldu.