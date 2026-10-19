Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş gelişme: Maçın tarihi değişiyor
15:46, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 15:49, 19/10/2026, Pazartesi
DHA
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bu mücadele öncesinde yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir. Peki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi tarihe alınacak?
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi maçın tarihi daha önce 26 Ekim Pazartesi günü olarak açıklanmıştı.
TFF Yönetim Kurulu’nun yarın yapacağı toplantıda derbinin tarihi değişebilir.
Riva’da yapılacak kritik toplantıda hem milli takımın yeni teknik direktörü hem de derbinin tarihiyle ilgili karar çıkacak.
Başlıklar :GalatasarayFenerbahçeSüper Lig