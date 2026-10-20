Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'daki ekibi belli oldu! İşte yardımcıları

Galatasaray'dan ikinci Rusya operasyonu: Batrakov'un oda arkadaşını transfer edecekler!

Ocak ayında kadrosuna önemli dokunuşlar yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın, Rusya'dan genç bir yıldız için uzun süredir temas halinde olduğu ortaya çıktı. Transferde sarı-kırmızılıların yıldızıyla olan yakınlığı da dikkat çekiyor.