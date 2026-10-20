Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'daki ekibi belli oldu! İşte yardımcıları
16:19, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 16:25, 20/10/2026, Salı
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Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'da beraber çalışacağı teknik ekip belli oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olan Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alacak isimler de belli oldu.
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olduğunu duyurmuştu. NTV Spor'da yer alan habere göre Yalçın'ın ekibi de belli oldu.
Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'daki ekibinde Murat Kaytaz, Ozan Köprülü, Niyazi Eniseler, Erol Ayçiçek, Emre Gürbüz ve Tarık Egeli olacak.
Sergen Yalçın ekibindeki isimlerle son olarak Beşiktaş döneminde birlikte çalışmıştı.
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Başlıklar :Sergen YalçınA Milli Futbol TakımıFutbol