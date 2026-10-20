Avrupa maçı öncesi ortaya çıkan görüntüler için ezeli rakiplerden Fenerbahçe'ye övgü
Avrupa karşılaşması öncesinde tribünlerde yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe'nin yaptığı gösteriye ezeli rakiplerin taraftarlarından da destek mesajları geldi.
Fenerbahçe, Slavia Prag ile oynayacağı Avrupa karşılaşması öncesinde tribünlerde dikkat çeken bir geleneğini sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün Türk devletlerinin bayraklarını dalgalandırdığı görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Fenerbahçe'nin Avrupa maçları öncesinde gerçekleştirdiği bayrak şovu, Slavia Prag karşılaşmasında da devam etti. Tribünlerde Türk devletlerini temsil eden bayrakların dalgalandırılması, maç öncesinin dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.
Sarı-lacivertli taraftarların oluşturduğu atmosfer kısa sürede sosyal medyanın da gündemine taşındı. Çok sayıda futbolsever, Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında Türk dünyasına yönelik yaptığı bu gösteriyi öven paylaşımlarda bulundu.
Dikkat çeken bir başka detay ise destek mesajlarının yalnızca Fenerbahçeli taraftarlardan gelmemesi oldu.
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları arasından da bayrak şovunu takdir eden ve Fenerbahçe'yi bu konuda tebrik eden çok sayıda paylaşım yapıldı.
Kulüp rekabetinin ötesine geçen görüntüler, sosyal medyada futbolseverlerin ortak beğenisini kazanırken Fenerbahçe'nin Avrupa maçları öncesinde gerçekleştirdiği bu organizasyon bir kez daha büyük ilgi gördü.
Slavia Praglı bazı oyuncular da Fenerbahçeli taraftarların bayrak şovunu ilgiyle izledi.