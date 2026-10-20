Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku
20:15, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 20:20, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı ağırlayan Fenerbahçe, yıldız futbolcunun sakatlığıyla sarsıldı. 21. dakikada sakatlanan tecrübeli oyuncu maça devam edemedi.
Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşan Fenerbahçe'de talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake, 21. dakikada rakip ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı.
Acı içinde yerde kalan 31 yaşındaki futbolcu için kenara değişiklik işareti yapıldı. Teknik direktör İsmail Kartal, Ake'nin yerine Kojo Oppong'u oyuna sürdü.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de Ake'nin durumu merak konusu oldu. Hollandalı stoperin sakatlığının boyutu ve derbide forma giyip giyemeyeceği, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.