Galatasaray'dan ikinci Rusya operasyonu: Batrakov'un oda arkadaşını transfer edecekler!
Ocak ayında kadrosuna önemli dokunuşlar yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın, Rusya'dan genç bir yıldız için uzun süredir temas halinde olduğu ortaya çıktı. Transferde sarı-kırmızılıların yıldızıyla olan yakınlığı da dikkat çekiyor.
Galatasaray, sezon başında Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov transferiyle Rusya pazarına önemli bir giriş yapmıştı.
Sarı-kırmızılıların bu transferin ardından aynı pazarda dikkat çeken bir başka genç yıldız için de ciddi temaslarda bulunduğu ortaya çıktı.
Ocak ayında kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen Galatasaray'ın, CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak hakkında bilgi aldığı ve 21 yaşındaki futbolcunun menajeriyle uzun süredir temas halinde olduğu aktarıldı.
Merkez orta sahada görev yapan ve piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde gösterilen Kislyak, genç yaşına rağmen Rus futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri olarak gösteriliyor.
Transfer ihtimalini daha dikkat çekici hale getiren detay ise Kislyak ile Batrakov arasındaki yakınlık oldu. Kislyak, Batrakov'un Galatasaray'a transferini ilk kutlayan isimlerden biri olurken, daha önce yaptığı açıklamalarda arkadaşının sarı-kırmızılı formayla çıktığı maçları takip ettiğini de söylemişti.
İki futbolcunun Rusya Milli Takımı kampında oda arkadaşlığı yaptığı da aktarıldı. Bu detay, Batrakov ile Kislyak arasındaki yakın arkadaşlığın milli takım kampına kadar uzandığını ortaya koydu.
Galatasaray'ın ocak ayındaki transfer planlamasına göre Kislyak için temaslarını daha ileri bir seviyeye taşıyıp taşımayacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.
Sarı-kırmızılıların olası bir transferde Batrakov faktöründen de avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor.
Matvey Kislyak nasıl bir oyuncu?
21 yaşındaki Matvey Kislyak, merkez orta saha başta olmak üzere 6 ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilen çok yönlü bir oyuncu. Sağ ayağını kullanan Rus futbolcu; yüksek pas yüzdesi, oyunun yönünü değiştirebilmesi, hareketliliği ve hücuma verdiği destekle öne çıkıyor. 2025/26 lig sezonunda 29 maçta 5 gol, 5 asist üreterek skor katkısını da önemli ölçüde artırdı.
Kislyak'ın CSKA kariyeri
CSKA altyapısına 2020'de katılan Kislyak, A takımda ilk resmi maçına 26 Temmuz 2023'te çıktı. Kısa sürede takımın önemli orta saha oyuncularından biri haline gelen genç futbolcu, CSKA ile 2024/25 Rusya Kupası'nı ve 2025 Rusya Süper Kupası'nı kazandı. 2025'ten itibaren Rusya A Milli Takımı'nda da forma giymeye başladı.