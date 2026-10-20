Galatasaray'dan ikinci Rusya operasyonu: Batrakov'un oda arkadaşını transfer edecekler!

Transfer ihtimalini daha dikkat çekici hale getiren detay ise Kislyak ile Batrakov arasındaki yakınlık oldu. Kislyak, Batrakov'un Galatasaray'a transferini ilk kutlayan isimlerden biri olurken, daha önce yaptığı açıklamalarda arkadaşının sarı-kırmızılı formayla çıktığı maçları takip ettiğini de söylemişti.