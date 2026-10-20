Fenerbahçe 18 yıllık hasreti bitirmek istiyor
15:27, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 15:33, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe, Roma ile 1-1 berabere kalırken ikinci maçında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olmuştu.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-lacivertliler, Çekya temsilcisini mağlup ederek hasrete son vermeyi hedefliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'ı Kadıköy'de ağırlayacak Fenerbahçe, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
İlk iki maçta 1 puan toplayan sarı-lacivertliler, Çekya temsilcisini mağlup ederek hem puanını 4'e çıkarmak hem de uzun süredir devam eden galibiyet özlemine son vermek istiyor.
18 YIL SONRA İLK PEŞİNDE
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki son galibiyetini 2 Nisan 2008'de Chelsea karşısında almıştı. (Eleme turları dahil değil)
Aradan geçen 6 bin 775 günün ardından sarı-lacivertliler, Slavia Prag karşısında kazanarak bu hasreti bitirmeyi ve 18 yıl sonra bir ilke imza atmayı amaçlıyor.
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