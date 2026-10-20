Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri kızdıran tahmin: Slavia Prag maçı için skor verdi
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı öncesinde yorumcularının tahminleri gündem oldu. Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin karşılaşmayı kaybetmeyeceğini savunarak skor tahminini de paylaştı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bu akşam Slavia Prag'ı konuk edecek.
Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor.
Kritik mücadele öncesinde Beyaz Futbol yorumcuları da tahminlerini paylaştı. Ahmet Çakar'ın skor vererek yaptığı iddialı öngörü dikkat çekerken, Sinan Engin farklı galibiyet beklentisini dile getirdi. İşte o tahminler...
Sinan Engin: “Fenerbahçe, Slavia Prag'a en az 3 tane atar.”
Necati Ateş: “Fenerbahçe kazanır.”
Abdülkerim Durmaz: “Fenerbahçe Slavia Prag'ı yener ama ecel terleri döke döke yener. 1-0, 2-1 biter.”
Ertem Şener: “Slavia Prag Fenerbahçe'ye gol atamaz.”
Ahmet Çakar: “Fenerbahçe Slavia Prag maçını asla kaybetmeyeceği gibi muhtemelen 2-1 felan kazanacak.”