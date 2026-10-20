Fenerbahçe U19 - Slavia Prag U19 maçında 4 gol
15:49, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 15:51, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Karşılaşmadan kare.
UEFA Gençlik Ligi 3. haftasında Fenerbahçe U19 konuk ettiği Slavia Prag U19'a 3-1 mağlup oldu ve 3. yenilgisini aldı.
UEFA Gençlik Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe U19 Takımı, sahasında Slavia Prag U19'u konuk etti. Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe U19, organizasyonda üst üste üçüncü yenilgisini alarak haftayı puansız kapattı.
Temsilcimizin tek golünü 8. dakikada Alaettin Ekici kaydetti. Slavia Prag'a galibiyeti getiren goller ise 16. dakikada Masek, 22. dakikada Potmesil ve 72. dakikada Belzik'ten geldi.
Fenerbahçe U19, lig aşamasının bir sonraki haftasında 4 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te İngiltere temsilcisi Liverpool U19 ile karşı karşıya gelecek.
Spor
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