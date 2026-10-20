Fenerbahçe U19 - Slavia Prag U19 maçında 4 gol

Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu: Derbiden iki isim kadroda

Futbol istatistik sitesi Sofascore, Süper Lig’de 8. haftanın en iyi 11’ini açıkladı. Alanyaspor’u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe’den 4 futbolcu kadroda yer alırken, Beşiktaş derbisini 2-0 kazanan Trabzonspor’dan da 2 isim listeye girdi. İşte haftanın 11’i…