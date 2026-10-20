Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu: Derbiden iki isim kadroda
15:33, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 16:04, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Futbol istatistik sitesi Sofascore, Süper Lig’de 8. haftanın en iyi 11’ini açıkladı. Alanyaspor’u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe’den 4 futbolcu kadroda yer alırken, Beşiktaş derbisini 2-0 kazanan Trabzonspor’dan da 2 isim listeye girdi. İşte haftanın 11’i…
Andre Onana (Trabzonspor) 8.9 puan
Adem Arous (Kasımpaşa) 8.5 puan
Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) 7.9 puan
Umut Meraş (Amedspor) 8.2 puan
Matteo Guendouzi (Fenerbahçe) 8.3 puan
Elson Mendes (Kasımpaşa) 7.9 puan
Nelson Semedo (Fenerbahçe) 8.4 puan
Levent Mercan (Fenerbahçe) 8.1 puan
Cengiz Ünder (Çorum FK) 8 puan
Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) 7.9 puan
Kacper Kozlowski (Gaziantep FK) 7.9 puan
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi
Başlıklar :Süper LigFenerbahçeTrabzonspor