Galatasaray'ın Lille kadrosu açıklandı: Tek eksik var
Galatasaray'ın Lille deplasmanı öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Rafael Leao kadroda yer almazken, iyileşen Wilfried Singo kafileye dahil edildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'e konuk olacak Galatasaray, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını tamamladı. Sarı-kırmızılıların Fransa deplasmanı için belirlenen kamp kadrosu da belli oldu.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ve pas çalışmaları yapıldı. Basına kapalı bölümde ise Lille maçının taktik hazırlıkları üzerinde duruldu.
Galatasaray'da Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Rafael Leao, kasık adalesinde tespit edilen hafif-orta düzey zorlanma nedeniyle kamp kadrosuna alınmadı. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Wilfried Singo ise kafileye dahil edildi.
Galatasaray ile Lille arasındaki mücadele, 21 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45'te Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak.