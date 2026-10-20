Fenerbahçeli futbolcu için ağır sözler: "Ondan nefret ediyorum"
Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Serdar Ali Çelikler'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.
Slavia Prag karşısında alınan beraberliğin ardından sarı-lacivertlilerde eleştiri okları teknik heyet ve yıldız futbolcuya çevrildi. Ünlü yorumcunun canlı yayındaki sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ünlü yorumcu, teknik direktör İsmail Kartal'ı sert sözlerle eleştirirken Nelson Semedo'ya yönelik ifadeleri de sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından karşılaşmayı değerlendiren Serdar Ali Çelikler, teknik direktör İsmail Kartal'ın performansını eleştirdi.
Çelikler, sarı-lacivertli takımın maçta daha farklı bir sonuç alabileceğini savunarak, "Fenerbahçe'nin iyi bir hocası olsaydı bu maç 4 olurdu" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli yorumcunun hedefindeki bir diğer isim ise Nelson Semedo oldu.
Fenerbahçe'nin savunma zaafına dikkat çeken Çelikler, rakiplerin sarı-lacivertlilere karşı kullanması gereken bölgeyi tarif ederek şu sözleri söyledi; "Fenerbahçe'ye gol atmak istiyorsan Fener'in solundan orta yapacaksın, arkada mutlaka gol var."
Çelikler daha sonra eleştirisinin dozunu artırarak Semedo için, "Semedo'dan nefret ediyorum" dedi.
Serdar Ali Çelikler'in İsmail Kartal ve Semedo hakkındaki sert açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı-lacivertli taraftarlar arasında da geniş yankı uyandırdı.
Slavia Prag karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından Fenerbahçe'yi şimdi çok daha kritik bir mücadele bekliyor. Sarı-lacivertliler bir sonraki maçında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak.
Derbi öncesinde takımın ortaya koyduğu futbol ve alınan sonuçlar nedeniyle teknik direktör İsmail Kartal üzerindeki baskı artarken, Galatasaray karşılaşması deneyimli teknik adam açısından da kritik bir sınav haline geldi.