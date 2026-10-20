Fenerbahçe'de iki isme büyük tepki
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe, 90. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Aston Villa deplasmanındaki 6-0'lık yenilginin ardından bir kez daha puan kaybeden sarı-lacivertlilerde tribünlerden iki isme yükselen tepki sesleri dikkat çekti.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag karşısında galibiyete çok yaklaşmasına rağmen 90. dakikada yediği golle iki puan bıraktı.
Mücadelenin 2-2 sona ermesi, sarı-lacivertli tribünlerde büyük tepkiye yol açtı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, skor 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğündeyken 82. dakikada oyundan alındı. Milli futbolcunun kenara gelirken tribünler tarafından ıslıklanması dikkati çekti.
Aston Villa deplasmanında alınan 6-0'lık ağır yenilginin ardından Slavia Prag karşısında da puan kaybedilmesi, Fenerbahçeli taraftarların sabrını taşırdı.
Son dakika golünün ardından tribünlerden teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik istifa tezahüratları yükseldi.