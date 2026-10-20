Fenerbahçe - Slavia Prag: 2-2
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında konuk ettiği Çekya ekibi Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 90. dakikada yediği golle 1 puana razı oldu.
Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aranın ardından dönen Fenerbahçe, ilk maçında Roma ile 1-1 berabere kalmış, ikinci karşılaşmasında Aston Villa deplasmanında 6-0'lık ağır bir yenilgi almıştı.
Sarı-lacivertliler, üçüncü sınavında Slavia Prag'ı Chobani Stadı'nda ağırladı. Maçın büyük bölümünü önde geçiren Fenerbahçe, son dakikada yediği golle rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin gollerini 4. dakikada Oğuz Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood kaydetti. Çekya ekibi bu gollere, 15. dakikada Provod ve 90. dakikada Kacor'la cevap verdi.
Fenerbahçe bu beraberlikle puanını 2'ye yükseltti. Çekya ekibi de ilk puanını aldı.
Son dakika yenilen golün ardından sarı-lacivertli tribünler teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.