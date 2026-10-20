Fenerbahçe'de istifa çağrıları sonrası İsmail Kartal'dan derbi mesajı

Deneyimli teknik adamın maç sonu açıklaması şöyle:





“Bir kere maça çok iyi başladık. 2-0'ı bulduk, daha farklı galip gelebilirdik. 2-0'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede çok iyi mücadele ettik. Oyuncuları bu anlamda tebrik ederim. Son dakika gol yedik, çok üzgünüz ama bu futbol. Oyuncular elinden geleni yaptı. Her takımı zorlayabilecek kapasiteye sahibiz, çok iyi mücadele ettik, zaman zaman çok iyi oynadık. Son dakikadaki gol sonrası taraftarları mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz. Bu maç geride kaldı. Galatasaray maçına ekibimizle birlikte hazırlanacağız.”