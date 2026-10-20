Fenerbahçe'de istifa çağrıları sonrası İsmail Kartal'dan derbi mesajı
Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son dakika golünün ardından tribünlerin istifa çağrılarıyla karşılaştı. Maç bitiminde oyuncularını beklemeden soyunma odasına giden deneyimli çalıştırıcı, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Galatasaray derbisine odaklanacaklarını belirtti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag'ı ağırlayan Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelede 90. dakikada kalesinde gördüğü golle galibiyeti kaçırdı. Sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, üç maç sonunda puanını 2'ye çıkardı.
Beraberlik golünün ardından tribünlerde teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik istifa tezahüratları uzun süre devam etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Kartal'ın futbolcularını beklemeden soyunma odasına yönelmesi de dikkati çekti.
Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan İsmail Kartal, takımının performansından memnun olduğunu ancak son dakika golüyle galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Deneyimli teknik adamın maç sonu açıklaması şöyle:
“Bir kere maça çok iyi başladık. 2-0'ı bulduk, daha farklı galip gelebilirdik. 2-0'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede çok iyi mücadele ettik. Oyuncuları bu anlamda tebrik ederim. Son dakika gol yedik, çok üzgünüz ama bu futbol. Oyuncular elinden geleni yaptı. Her takımı zorlayabilecek kapasiteye sahibiz, çok iyi mücadele ettik, zaman zaman çok iyi oynadık. Son dakikadaki gol sonrası taraftarları mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz. Bu maç geride kaldı. Galatasaray maçına ekibimizle birlikte hazırlanacağız.”