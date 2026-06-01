Kaçak yayın ve yasa dışı bahis operasyonu: 'Selçuksport' yöneticisi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, Türkiye Süper Lig maçlarını kaçak yayınladığı ve yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yaptığı belirlenen “Selçuksport” sitesinin yöneticisi Selçuk Yılmaz Denizli’de yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar kapsamında, “Selçuksport” isimli internet sitesi üzerinden Türkiye Süper Ligi maçlarının kaçak yayınlandığı tespit edildi.
Kullanıcılar yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildi
Yapılan incelemelerde, kullanıcıların ücret ve abonelik karşılığında izleyebildiği karşılaşmaların yasa dışı şekilde yayınlandığı, ayrıca siteye giriş yapan kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilmesine yönelik paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Söz konusu faaliyetlerin, 7258 Sayılı Kanun kapsamında suç teşkil ettiği değerlendirildi.
Siteyi yöneten Selçuk Yılmaz Denizli'de yakalandı
Soruşturma kapsamında yürütülen araştırmalarda, siteyi yöneten kişinin Selçuk Yılmaz olduğu ve Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla Denizli’de yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin İstanbul’a sevk edilmesinin ardından adli işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüleceği öğrenildi.