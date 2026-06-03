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Hatay'da sınava kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı

Hatay'da sınava kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı

22:333/06/2026, Çarşamba
IHA
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Erzin’de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakayı ele verdi
Erzin’de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakayı ele verdi

Hatay'da Motorlu Taşıt Sürücü Kursu sınavına M.A.Ç. isimli şahsın kopya düzeneği ile girdiği tespit edildi. Şahıs üzerinde yapılan aramada kamera ve kulaklık ele geçirilirken, hakkında ÖSYM Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursu (MTSK) sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı.


Erzin ilçesi İsalı Mahallesi’nde bulunan Motorlu Taşıtlar Sürücüleri binasında 2 Haziran’da gerçekleştirilen sınavda, M.A.Ç.’nın kopya düzeneği ile sınava girdiği tespit edildi. Görevliler tarafından yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; kamera ve kulaklık düzeneği olduğu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıs M.A.Ç., hakkında ÖSYM Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.



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