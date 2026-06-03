Hatay'da sınava kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı

Erzin ilçesi İsalı Mahallesi’nde bulunan Motorlu Taşıtlar Sürücüleri binasında 2 Haziran’da gerçekleştirilen sınavda, M.A.Ç.’nın kopya düzeneği ile sınava girdiği tespit edildi. Görevliler tarafından yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; kamera ve kulaklık düzeneği olduğu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıs M.A.Ç., hakkında ÖSYM Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.